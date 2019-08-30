آخر النهار

شيعت مدينة الدار البيضاء في المغرب امس الاول الممثلة أمينة رشيد التي توفيت عن 83 عاما.

وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية في بيان إن الراحلة «قدمت خلال مسارها الفني ما يزيد على 60 عملا مسرحيا وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ 1962.

وأضافت «مارست العمل في الإذاعة المغربية لسنوات طويلة وقدمت حوالي 3500 تمثيلية ومسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفلام».

وكانت أمينة رشيد متزوجة من الكاتب والإعلامي عبد الله شقرون الذي توفي عام 2017 عن 91 عاما.

ومن أشهر أفلام الفنانة الراحلة «للا حبي» للمخرج محمد عبدالرحمن التازي عام 1996 و«فيها الملح والسكر» للمخرج حكيم نوري عام 1999 و«القلوب المحترقة» للمخرج أحمد المعنوني عام 2007.

