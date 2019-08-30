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قالت الفنانة مروة ناجي إن جمهور مدينة الأسكندرية جمهور «بعمله ألف حساب»، موضحة: «لإن جمهور اسكندرية ذواق جدًا، ومش بيعجبه العجب، ببقى واقفة ملتزمة جدًا وعلى أتم الاستعداد إني أقدملهم أحسن حاجة عندي». وأضافت في تصريحات لقناة «Ten»، أن اختياراتها لأغاني لمهرجان الإسكندرية لا تفضل فيها اختيار الأغاني «الدسمة» وأغاني التراث، مشيرة إلى أنها تحاول اختيار الأغاني الخفيفة التي يحبها الناس حتى يتفاعلوا معها بشكل كبير. وأحيت الفنانة مروة ناجي يوم الجمعة الماضية، ليلة من ليالي مهرجان الصيفى بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش بمصاحبة فرقة المايسترو د. علاء ياسين وبرئاسة د. مجدي صابر.

وقدمت ناجي مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل، كما أهدت إلى جمهورها أغنية «يا إسكندرية» والتي قامت بغنائها للمرة الأولى على المسرح.

