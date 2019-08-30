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مع طرحه لكل أغنية جديدة يتحوّل عمرو دياب إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية التي تذهب نحو ترجمة ما يقصده منها. العام الماضي، أثار جدلاً واسعاً بأغنية «أجمل عيون» التي تغزّل فيها ببرج الحوت، فأجمع الكثيرون على أنه يتحدث فيها عن علاقة عاطفية واقعية. قبل أيام قليلة، عاد الجدل حول أغنيات الهضبة، بعدما طرح «يوم تلات» (كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي). الأغنية تتضمن قصة صغيرة حول دعوة قدّمتها ثلاث فتيات لعمرو في يوم الثلاثاء، فوجد نفسه مفتوناً بهن وحائراً بينهن. في المقابل، لم يسلم الفنان من الاتهام بسرقة اللحن، غير أن الأمر لم يؤثر على انتشار الأغنية. من جانبه، رفع الشاعر تامر حسين سقف التشويق بعدما سرّب فيديو لعمرو وهو يرقص إلى جانب إحدى السيدات على «يوم تلات» في إحدى السهرات.

