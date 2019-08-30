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فيلم «Once Upon a Time in Hollywood» «ذات مرة في هوليوود» منذ عرضه في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي وهو يحصد النجاح الجماهيري والكتابات النقدية المقرونة بالاشادة والتقدير . لأننا امام تجربة سينمائية استثنائية حملت بصمة وتوقيع المخرج كونتين ترانتينو هو العمل التاسع له بعد مجموعة من الانجازات السينمائية التي رسخت بصمته وحضوره العالي . وهو هنا في واحد من أعماله المقرونة بالمزاجية العالية. الفيلم طويل جداً، ومتحرر من أي قيود أو سيطرة لكنه مليء باللحظات الجميلة والأداء الرهيب وأجواء هوليوود في عقد الستينات ممزوجة بنوستالجيا خيالية وواقعية ملهمة وسخية بالمضامين.

يمضي الفيلم بخفة شديدة رغم بطئه النسبي، متنقلاً بحرية بين قصصه المتوازية دون أن يتوقع أحد مسار القصة. هذا الفيلم الأقل عنفاً لترانتينو؛ لكنه يحمل بصمة المخرج كمُنتَج من الرجل الذي صنع فيلم «بالب فيكشن».والذي اعلن ميلاده في مهرجان كان السينمائي ايضا عام 1994.

بالنسبة لترانتينو، فإن صنع «ذات مرة في هوليوود» ونتعمد إعادة ذكر عنوان الفيلم، يعكس البيئة التي عشقها الرجل وتربى وهو يراها أمامه، إنه يصنع ما هو مستمتع به جداً. المهم أن ندرك أن الرجل في أفضل حالة مزاجية، وأن الفيلم انعكاس كامل لحالة نفسية يعايشها.

وكأن لدى ترانتينو قائمة بالأشياء الضرورية التي يريد وضعها في هذا العمل، وكلما وضع شيئاً شطبه منها: وضع ليوناردو دي كابريو مقابل براد بيت، كأنهما روبرت ريدفورد وبول نيومان. وكأنه طفل أمام صندوق ألعابه، يعيد إنشاء هوليوود عام 1969 ويضيف إليها ممثليه، بل ويحذف نجوم السينما آنذاك ويضع ممثليه مكانهم.

تدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس عام 1969 والتركيز على ثلاث شخصيات: أفول أيقونة الويسترن التلفزيوني ريك دالتون (دي كابريو)، ممثل أدوار المجازفة الخاص بدالتون كليف بووث (بيت)، والنجمة الصاعدة آنذاك شارون تيت (مارغو روبي). الأول والثاني من خيال ترانتينو لكن تيت شخصية حقيقية كانت زوجة المخرج الشهير رومان بولانسكي، ولقيت حتفها في جريمة عشيرة مانسون المعروفة.

علماً بأن ترانتينو صرح بأن دالتون تجميع من شخصيات حقيقية آنذاك أبرزها الممثل الكندي المخضرم ويليام شاتنر. ولتخليد ذكرى تيت تواصل ترانتينو مع شقيقتها ديبرا، وتجنب زوجها بولانسكي المتهم باغتصاب قاصر، والهارب من الولايات المتحدة منذ عام 1978. كما تجري قصص الفيلم بالتوازي مع حدث كبير في الخلفية، هو المذبحة التي ارتكبتها عائلة مانسون المؤلفة من مجموعة نساء صغيرات السن واقعات تحت سطوة وتأثير المجرم المكيافيلي المخادع والغامض تشارلز مانسون (ديمن هاريمان)، واللاتي يرغبن بقتل ضحاياهن تنفيذاً لرغبة الشيطان وإرضاء لزعيمهن.

بووث، ظل دالتون أثناء تصوير المشاهد الخطيرة ورفيقه في وقت الفراغ، ومتسكع عندما يفترقان، ويبدو أنه راضٍ بحياة الهامش. تيت نجمة في بداية الطريق منبهرة بأضواء هوليوود. الفيلم عن هؤلاء الثلاثة وهجوم مانسون. أعاد ترانتينو كتابة الكوميديا، فالمشاهد التي تسبب ضحكاً هيستيرياً في «بالب فيكشن» كانت العنيفة (المشهد الأشهر عندما يقتل فينسنت مارفن خطأ برصاصة في رأسه). رغم أن ترانتينو قيد العنف بشدة وأطلقه في المشهد الأخير فقط، فإن هذا الفيلم هو الأقرب إلى «بالب فيكشن» من ناحية الكوميديا. يوظّف ترانتينو الكليشيهات وهو أفضل من يوظّفها لتوليد الكوميديا، ما يجعل هذا الفيلم أفضل كوميديا في 2019 حتى الآن رغم أن تصنيفه ليس كذلك. ولا ينسى الرجل توقيعه والمشهد الذي أصبح بصمة لا تفارق أفلامه: مشهد القدمين الحافيتين. والمقصود الإشارة إلى «بالب فيكشن».

لم يخترع ترانتينو فكرة ثنائي البطولة، لكن هذا الثنائي (ليوناردو كابريو وبراد بيت) هو أفضل ثنائي منسجم في فيلم لدرجة الكمال في هذا العقد. ودي كابريو تحديداً يستحق أوسكار أفضل ممثل عن هذا الدور.في الفيلم رحلة سينمائية الى عوالم واسرار هوليوود في تلك الحقبة من تاريخها عبر مجموعة من الحكايات التى تتقاطع عنفا وسخرية وكوميديا مقرونة بالعنف الذي يجعلنا لا نثق بالقهقهات حتى يتعالى الصراخ عنفا وقتلا. إنها سينما من نوع خاص .. سينما كونتين ترانتينو .. وليس سواه!

