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انتشرت أخبار عدّة خلال الساعات الماضية حول عودة مرض السرطان من جديد للفنانة عايدة رياض بعد عامين من شفائها منه.

وأوضحت عايدة في تصريحات صحافية: «لا إله إلا الله، لا أعرف ما سبب هذه الأخبار الكئيبة التي تحزن الشخص وأسرته، أنا الحمد لله بخير، ولا يوجد أي شيء، أواصل العمل في تصوير دوري بمسلسل «حواديت الشانزليزيه».

يذكر أن المسلسل من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

والعمل من إنتاج شركة «سينرچي» للمنتج تامر مرسي وقصة وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

