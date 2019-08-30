عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: اتحد الشارع البريطاني والمعارضة ضد رئيس الوزراء بويس جونسون حيث خرج آلاف الأشخاص الى الشوارع في انحاء متفرقة من بريطانيا احتجاجا على قرار رئيس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل اسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في حين وقع اكثر من مليون شخص عريضة تطالب البرلمان برفض القرار بينما بدأت التصدعات السياسية تضرب معسكر المحافظين الحاكم.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان مظاهرات خرجت في كل من لندن وادنبره وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام. ووقع اكثر من مليون شخص على عريضة تطلب من البرلمان البريطاني عدم تعليق اعماله من منتصف سبتمبر حتى منتصف اكتوبر المقبل حسبما طلب جونسون. وتم نشر العريضة التي تجاوز عدد موقعيها حاجز المليون شخص قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس. وفي تطور لافت اعرب منظمو الاعتصامات عن الحاجة الى حركة جماعية للاحتجاج والعصيان المدني.

في غضون ذلك اعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة امس استقالتها في ضربة قاسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وفي بيان على تويتر، تحدثت ديفيدسون عن «التناقض» الذي «شعرت به بشأن بريكست». لكنها اكدت انها تنوي البقاء عضوا في البرلمان الاسكتلندي. وبررت السيدة الأربعينية التي ايدت بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكتلندا قرارها بأسباب عائلية وكانت ديفيدسون انتقدت احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. وقالت انها صدقت تأكيدات جونسون بأنه سيحاول الحصول على اتفاق جديد مع الأوروبيين ودعت زملاءها في البرلمان الى الموافقة عليه اذا تحقق ذلك. وصرحت للصحافيين في ادنبره «رئيس الحكومة اجلب لنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي» وأضافت «أقف بثبات وراء محاولات رئيس الوزراء جلب اتفاق». ويقول قادة المعارضة ان طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود النواب لمنع خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق. ووصف وزير المالية السابق فيليب هاموند، الذي استقال عندما اصبح جونسون زعيما لحزب المحافظين، هذه الخطوة بأنها «غير ديمقراطية بشكل كبير».

كما اثار قرار جونسون استياء وغضبا في الأوساط البرلمانية، خصوصا المعارضين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن جونسون نفى ان يكون الهدف من ذلك منع المعارضة البريطانية من مناقشة او التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والمقررة في نهاية اكتوبر المقبل.

وقال جونسون «هدفنا هو استقدام برنامج تشريعي جديد يعالج قضايا الجريمة والصحة والتعليم. وسيكون هناك وقت كاف قبل القمة الأوروبية يوم 17 اكتوبر القادم للنواب البريطانيين كي يناقشوا موضوع البريكست والاتحاد الأوروبي ومواضيع اخرى».

ووافقت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية امس الأربعاء على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر الى منتصف اكتوبر المقبل.

