عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: بحسب الأعراف يعلق البرلمان البريطاني اعماله لبضعة اسابيع خلال فصل الخريف. لكن العطلة هذه المرة، ليست عادية اذ يأتي قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت مهم بالنسبة للمملكة.

أما تحدي القرار قانونيا، فقد يكون امرا صعبا لأن الحكومة لم تنتهك اي قانون، فجونسون يستخدم اجراء برلمانيا في اطار محاولته الايفاء بوعد انتخابي. وعلى الرغم من ان للملكة رأيا فيما يجري، الا انه محدود. فالحكومة ملزمة، بحسب الأعراف، بطلب اذن منها لتعليق عمل البرلمان لكن تدخلها مسألة شكلية فقط، فهي في الواقع لا تتدخل في السياسة. ولو عارضت طلب الحكومة، لشكل ذلك سابقة.

وسيعود البرلمان الى العمل الثلاثاء 3 سبتمبر، ثم يبدأ عطلة جديدة ليعود، اذا نجح جونسون في فرض ارادته، في 14 اكتوبر. لكن اذا تمكن النواب من سحب الثقة من الحكومة قبل 10 سبتمبر، فقد تشهد بريطانيا انتخابات عامة في اكتوبر المقبل. واذا نظمت انتخابات بالفعل وأفضت الى سيطرة المحافظين من جديد، فان «بريكست» سيتم.

