عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: حذر رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، من ان المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، امامهم خياران. وقال بيركو في تصريحات صحافية ان المشرعين المعارضين لـبريكست، ان الخيارين هما اما تغيير الحكومة، او تغيير القانون. وكانت الملكة اليزابيث الثانية اقرت بالموافقة على طلب الحكومة، تعليق جلسات مجلس العموم بعد ايام من عودة النواب للعمل قادمين من عطلتهم الصيفية. واعتبر بيركو، قرار رئيس الوزراء تعليق اعمال البرلمان من منتصف سبتمبر لغاية 14 أكتوبر فضيحة دستورية.

وقال من الواضح جدا ان الخطوة تهدف لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد. ومن المقرر ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر.

