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بروكسل الوكالات: حذّر الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه في حال خروج بريطانيا من التكتل من دون اتّفاق، فان المملكة المتحدة وحدها هي من ستتحمل المسؤولية. ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر واصرار جونسون على ادخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل تسود مخاوف من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.

وبعد أيام من تبادل كل من جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية في حال حصول «بريكست» من دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.

وتحدّت دول الاتحاد الأوروبي جونسون أن يجد بديلا قابلا للتطبيق لخطة «شبكة الأمان الأيرلندية» التي يصر على شطبها. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، شدد يونكر على ضرورة عدم تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية اذا تدهورت الأوضاع.

ونقلت المفوضية عن يونكر قوله خلال المكالمة ان «الاتحاد الأوروبي وان كان مستعدا تماما لسيناريو «بريكست» من دون اتفاق الا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتفادي حصول ذلك».

وتابع أن «سيناريو بريكست من دون اتفاق سيكون قرار المملكة المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي».

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن يونكر «كرر استعداده للعمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء جونسون ولبحث أي اقتراحات ملموسة قد يطرحها شرط أن تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب».

وجاء في البيان أن يونكر «أكد أن دعم الدول الأعضاء الـ27 لأيرلندا راسخ وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل رعاية مصالح أيرلندا باهتمام بالغ». وتنتهي ولاية يونكر في أكتوبر، وستتولى أورسولا فون دير ليين رئاسة المفوضية خلفا له.

الى ذلك أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، أن الاتحاد يتوقع «اقتراحا ملموسا» من بريطانيا بشأن خروجها من «بريكست» في أسرع وقت ممكن. وقالت أندريفا، «كلما كان أسرع كان أفضل». وأضافت أن افتراضهم هو أن «بريكست» يجب أن يحدث في 31 أكتوبر وهذا يجب أن يحدث مع اتفاق. وتابعت «سنشارك وفقا لذلك وبشكل بناء مع المملكة المتحدة بشأن أي مقترحات ملموسة ربما تكون لديهم». وردا على سؤال حول تعليق حكومة بريطانيا للبرلمان، قالت أندريفا «نحن لا نعلق على الاجراءات السياسية الداخلية لدولنا الأعضاء».

والثلاثاء، حضّ زعيم حزب «بريكست» نايجل فراج رئيس الوزراء البريطاني على التخلي عن الاتفاق الحالي وعلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويصر جونسون على أن الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل والذي رفضه مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات قد انتهى ويجب تعديله خصوصا فيما يتعلّق بالاجراءات الحدودية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة لبريطانيا. وكان جونسون قد أعلن بعد محادثات أجراها في باريس وبرلين الأسبوع الماضي أنه «أكثر تفاؤلا بقليل» ازاء فرض التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

