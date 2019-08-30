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لندن- أ.ف.ب: باعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، هزّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفيما يأتي المراحل النهائية لـ«بريكست» قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر، ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف:

3 سبتمبر تستأنف أعمال البرلمان لمدة قصيرة. ولن يكون أمام النواب، نتيجة لقرار بوريس جونسون، سوى أسبوع واحد تقريباً لاجراء مناقشات، قبل أن يتمّ تعليق أعماله.

بين 10 و12 سبتمبر : يتم بين هذين اليومين تعليق أعمال البرلمان الذي لم يحدد موعده النهائي بعد. ولن يستأنف البرلمان أعماله الا بعد خمسة أسابيع من تعليقها. ويتيح تعليق أعمال البرلمان عادةً للأحزاب الرئيسة عقد مؤتمراتها السنوية. لكن مدته غير الاعتيادية هذه المرة أثارت شكوكا لدى المعارضة بأن يكون مناورة من رئيس الوزراء لمنع نوابها من بحث خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتعطيله.

بين 14 سبتمبر و2 أكتوبر: تعقد في هذه الفترة مؤتمرات الأحزاب الرئيسة: الحزب الليبرالي الديموقراطي بين 14 و17 سبتمبر، وحزب العمال بين 21 و25 من الشهر نفسه، وحزب المحافظين بين 29 سبتمبر و2 أكتوبر.

في 17 و18 أكتوبر: قمة للمجلس الأوروبي تنعقد في بروكسل. وستكون هذه آخر فرصة للتوافق على اتفاق طلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

14 أكتوبر: خطاب الملكة تقدم فيه برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في هذا التاريخ.

- 31 أكتوبر: دخول «بريكست» حيز التنفيذ، ما لم يتم ارجاؤه من جديد، علماً أنه أرجئ مرتين بعدما كان مقرراً في 29 مارس 2019. لكن بوريس جونسون أكد أنه سينفذ «بريكست» في هذا اليوم «مهما كلف الأمر»، مع أو بدون اتفاق.

