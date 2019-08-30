عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: واصل الجنيه الاسترليني تراجعه خلال تعاملات يوم امس مع الاضطراب في الحياة السياسية في بريطانيا. ووافقت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية على مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعطيل أعمال البرلمان حتى خطاب الملكة في 14 أكتوبر لافتتاح جلسات البرلمان. وأثارت تلك الخطوة قلق المستثمرين في أن يكون هدف جونسون من تلك الخطوة هو تسهيل اتمام «بريكست» دون اتفاق. وفي أكثر من مناسبة أكد جونسون على أنه سيتم تنفيذ «بريكست» في موعده المحدد في 31 أكتوبر. وصباح امس انخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنحو 0.1% كما انخفضت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.07%. وهدد عدد من الشخصيات مثل رئيس الوزراء السابق جون ميجور باللجوء الى المحكمة لوقف هذا الاجراء. وعلى صعيد البورصة البريطانية ارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 1.2% الى 7196.1 نقطة. أما العائد على سندات الخزانة البريطانية ذات فترة استحقاق 10 سنوات فاستقر خلال تلك الفترة عند 0.368%. وقال رئيس الاقتصاديين في بنك «Berenberg» امس «تزداد احتمالية خروج بريطانيا دون اتفاق لو توقف عمل البرلمان، وهذا ما سيعمق الأزمة الدستورية البريطانية». ويشعر كثير المحللين أن الاسترليني يقف تداوله الآن عند مستويات رخيصة جدًا من الجهة التاريخية، وعمدت الأسواق لتعديل التوقعات بشأن الاسترليني بعد تولي جونسون زمام الأمور، مما يحد من خطورة الهبوط. وتظل خطورة الهبوط كبيرة: اذ حثت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة تريزا ماي على تجنب الخروج دون اتفاق بسبب السيناريوهات المظلمة التي يفرضها، وحالة الفوضى. وتوقع محللو «مورغان ستانلي» هبوط الاسترليني أمام الدولار في حال كان الخروج دون اتفاق. وحذر «Berenberg» من التسليم بأي مما يحدث في بريطانيا، وذكر كبير الاقتصاديين «حاجة رئيس وزراء لاعاقة عمل برلمانه بسبب افتقاره للأغلبية المؤيدة لسياسته الرئيسية ليس دلالة على القوة والحزم، اذا أردنا استخدام تعبير مخفف».

