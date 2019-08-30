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لندن- الوكالات: شنت الصحف البريطانية هجوما حادا على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اثر قراره توقيف البرلمان عن العمل لمدة 5 أسابيع «24 يوم عمل».

فقد عنونت صحيفة «التايمز» صدر صفحتها الأولى بعبارة «جونسون يختار الكسر» في إشارة إلى أنه يدفع ببريطانيا إلى حافة أزمة دستورية.

وتناولت صحيفة «الغارديان» الموضوع فكتبت على صفحتها الأولى «غضب شديد إزاء تعليق جونسون للبرلمان»، ونشرت مقالا قالت فيه «أوقفوا الانقلاب» بعد أن خرج الناس بالآلاف امام البرلمان ووسط المدن البريطانية الأخرى، مباشرة وخلال ساعات من إعلان الخطوة للتظاهر، ووصفوا ما حدث بأنه «انقلاب» وطالبوا جونسون بالاستقالة.. أما صحيفة «دايلي تلغراف» فكان عنوان صفحتها الأولى «يجب على رئيس الوزراء أن ينفذ إرادة الأمة».

ووصفت صحيفة فايننشال تايمز قرار رئيس الوزراء البريطاني بأنه إهانة للديموقراطية وقالت بافتتاحيتها إن الوقت قد حان لإسقاط حكومة جونسون من خلال اقتراع يحجب عنها الثقة، ويمهد الطريق لانتخابات تمكن الشعب من التعبير عن إرادته.

واختتمت فايننشال تايمز بأن الجلسة المقبلة قد لا تسمح بتمرير قرار يطالب بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي نظرا لضيق الوقت، وأن على النواب المعارضين لذلك وضع خلافاتهم جانبا وتمرير مقترح بحجب الثقة عن الحكومة.

