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أنقرة- أ. ف. ب: تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات نشرت امس عدم السماح للولايات المتحدة بتأخير إقامة «منطقة آمنة» في شمال سورية. وكانت أنقرة وواشنطن اتفقتا في وقت سابق هذا الشهر بعد محادثات شاقة على اقامة منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

واتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة مركز للعمليات المشتركة، قالت تركيا في نهاية الأسبوع إنه يعمل «بكامل طاقته». وقال اردوغان «لن نسمح بتأخير على غرار ما حصل في منبج. يجب أن تتقدم العملية بسرعة» وفقا ما نقلت شبكة «سي إن إن- تورك». واتفقت تركيا والولايات المتحدة في مايو العام الماضي على خارطة طريق تتضمن انسحاب وحدات حماية الشعب من منبج في شمال سورية. وقال اردوغان «الاتفاق مع الولايات المتحدة نحو إزالة وحدات حماية الشعب من شرق الفرات وإقامة منطقة آمنة هو الخطوة الصحيحة».

وجاءت تصريحات اردوغان بعد عودته من محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن وحدات حماية الشعب الكردية كانت «تقوم بخدعة في منبج» ولم تنسحب. وكثيرا ما اتهمت تركيا الولايات المتحدة بتأخير تطبيق الاتفاق السابق.

الى ذلك اتفق الرئيس التركي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على مواصلة التعاون في إدلب السورية لتجنب حصول أزمات إنسانية جديدة في شمال غرب سورية، على ما أعلنت أنقرة. وقالت الرئاسة التركية إن الزعيمين «اتفقا على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين في إدلب حيث تستمر هجمات النظام (السوري) ومنع حدوث أزمات إنسانية جديدة» وذلك خلال مكالمة هاتفية في وقت متأخر من ليل الأربعاء «الخميس».

