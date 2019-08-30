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بيروت- الوكالات: كشف صحافي لبناني الألاعيب غير العسكرية المضحكة التي اتخذها الجيش الإسرائيلي على الحدود عقب تهديد حزب الله، بالرد على الدرونات الانتحارية التي هاجمت الضاحية الجنوبية الأحد الماضي.

ونشر الصحافي المعروف علي شعيب في حسابه على تويتر، صورا عديدة لآليات إسرائيلية تتمركز عند الحدود البرية مع لبنان، وقد تم وضع دمى من البلاستيك خلف مقاودها ورشاشاتها بدلا من الجنود، بهدف إيهام مقاتلي حزب الله الذين يترصدون لتوجيه ضربة انتقامية، بسهولة ضرب هذه الأهداف والخروج بمعادلة ضربة مقابل ضربة دون تحمل أي خسائر بشرية.

وعلّق شعيب على الصور بالقول: «خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم لأنها تدل عن «غباء وحمق» لأنكم لم تتعلموا بعد انكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان ما يكفي لهزيمتكم»، مضيفا: «انضبوا وضبوا تماثيلكم.. هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها».

ووصف الأمر بالفضيحة المدوية للجيش الإسرائيلي الذي أصيب بحالة من الرعب بعد أن هدد الأمين العام حزب الله السيد حسن نصر الله على الهواء مباشرة بتوجيه ضربة انتقامية.

وكان الجيش اللبناني تصدى الليلة قبل الماضية لثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية مُسيرة قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خرقت الأجواء اللبنانية وحلقت فوق أحد مراكزه في منطقة العديسة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الجيش اللبناني في بيان له أن «إحدى الطائرات حلقت فوق منطقة كفر كلا الحدودية لبعض الوقت، ثم غادرت الأجواء اللبنانية».

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد عقَد اجتماعًا للبحث في الهجومين الإسرائيليين على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة قوسايا قرب الحدود اللبنانية السورية، وأكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بتعرض طائرة مسيرة لإطلاق نار جنوب لبنان، لكنها أنهت مهمتها دون أضرار.

