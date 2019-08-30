عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أفادت مصادر صحافية أميركية بأن مجلس الأمن الدولي سيبحث للمرة الأولى منذ سنوات في اجتماعه السنوي سبل تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان وإمكانية تقليص قوامها وميزانيتها.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين تأكيدهم أن مسودة الاتفاق النهائي للجلسة التي يعقدها المجلس اليوم تضم بحث إمكانية تقليص البعثة الأممية «اليونيفيل» وميزانيتها، وستطرح هذه المسألة على التصويت، ما يعد تنازلا لصالح الدبلوماسيين الأميركيين والإسرائيليين الذين على مدى سنوات يطالبون البعثة بتشديد موقفها إزاء «حزب الله».

وذكر دبلوماسي في مجلس الأمن للصحيفة أن الولايات المتحدة تطلب أن يشدد أفراد حفظ السلام تحقيقاتهم في «تهديدات حزب الله من جنوب لبنان»، ويتحققوا من أن الحزب لا ينتهك حظر التسلح الأممي.

كما تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل من بعثة حفظ السلام تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها.

