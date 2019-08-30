عربيات ودوليات

نيويويرك- بغداد- الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من أن التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق «ضربة هائلة» بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق، مشددة على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهدا لتفادي ذلك.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت أثناء إحاطتها لمجلس الأمن، إلى أن القيادة العراقية تتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان أن تبقى بلادها أرضية مشتركة للاستقرار، لا ميدانا لنزاعات بالوكالة.

وثمنت المبعوثة التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمرا حيويا. aمن جانبه، أكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامح مع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة. كما تطرق فتاح إلى العلاقات بين العراق وجارته الشمالية تركيا، مشيرا إلى أن حكومة بغداد وجهت 54 رسالة تقريبا إلى أنقرة طالبتها فيها بالوقف الفوري لقصف الأراضي العراقية، ضمن إطار عمليات الجيش التركي ضد مسلحي «حزب العمال الكردستاني». وأشار الدبلوماسي إلى أن الحكومة العراقية بالتزامن مع مواجهتها تحديات اقتصادية واجتماعية مختلفة، مضطرة إلى تكثيف جهودها في التعامل مع إرث تنظيم «داعش»، بما في ذلك قضية مئات النساء المحتجزات اللواتي دعمن التنظيم الإرهابي وكذلك أطفالهن.

في غضون ذلك، اتهمت الحكومة العراقية إسرائيل للمرة الأولى رسميا بمهاجمة مقار ومخازن أسلحة قوات «الحشد الشعبي». وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي الليلة قبل الماضية أنّ «قوات الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة والشرطة (المحلّية والاتحاديّة) والبيشمركة ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة».

من جهته، أكد مجلس الأمن الوطني حق العراق باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادة البلد بالوسائل المشروعة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيسه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الذي قدم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية.. فيما «أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه وبكل الوسائل المشروعة».

