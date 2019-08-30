دوليه

توقفت مباراة مرسيليا ومضيفه نيس أول من أمس في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي بسبب هتافات ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب «أليانز ريفيرا».

وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل ان يستأنفها بعد نحو 10 دقائق ثم يفوز مرسيليا 2-1.وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء «لاعبو مرسيليا...».

وقال المذيع في الدقيقة 22 «نطالبكم بالتوقف عن اطلاق هذه العبارات المهينة، والا ستتوقف المباراة»، ثم تدخل في الدقيقة 25 ما دفع الحكم بالتحدث الى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مرسيليا ستيف مانداندا. ودخل اللاعبون الى غرف الملابس على وقع هتافات «رابطة الدوري...». وكانت مباراة نانسي ولومان في دوري الدرجة الاولى قد توقفت في 16 الجاري لدقائق قليلة، بالاضافة الى مباراتي بريست مع رينس وموناكو مع نيم في الدرجة الاولى الاسبوع الماضي. وسجل هدفي مرسيليا مهاجمه الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو (31) وديميتري باييت (73 من ركلة جزاء)، ولنيس ويلان سيبريان (66 من ركلة جزاء). وهذا اول فوز لمرسيليا هذا الموسم بعد خسارته الموجعة ضد ضيفه رينس 0-2 وتعادله سلبا على ارض نانت.

وتابع المهاجم النيجيري الصاعد فيكتور أوسيمن تألقه في بداية الموسم وقاد ليل الى فوزه الثاني على حساب ضيفه سانت اتيان 3-0. وبعد دخوله بديلا للمصاب لويك ريمي في الدقيقة 19، افتتح اللاعب البالغ 20 عاما التسجيل قبل انتهاء الشوط الاول (37)، ثم ضاعف زميله جوناثان بامبا الارقام في الثاني من نقطة الجزاء (69).وحسم أوسيمن النتيجة في الدقيقة 74 بتسجيله الهدف الثالث، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى اربعة اهداف.وكان أوسيمن، لاعب شارلروا البلجيكي سابقا، سجل ثنائية في المباراة الاولى ضد نانت في افتتاح الدوري.

وهذا الفوز الثاني لليل مقابل خسارة، فرفع رصيده الى ست نقاط بالتساوي مع ليون وباريس سان جرمان حامل اللقب وانجيه، فيما مني سانت اتيان بخسارته الاولى ويحتل المركز الثالث عشر.

