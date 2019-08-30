دوليه

يبحث إشبيلية عن فوزه الثالث تواليا عندما يفتتح المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني مستضيفا سلتا فيغو اليوم. ونجح الفريق الذي يشرف عليه خولن لوبيتيغي مدرب ريال مدريد والمنتخب السابق في تحقيق انتصارين خارج قواعده على اسبانيول 2-0 وغرناطة 1-0. قال لوبيتيغي لصحيفة «ماركا» أمس: «ما نقوم به الان هو التركيز على المباراة المقبلة. من غير المجدي النظر الى ترتيب الدوري بعد مرحلتين فقط على بدايته. الاهم هو الفوز على سلتا الجمعة».

واحتفل المدرب الباسكي في تمارين الاربعاء بعيد ميلاده الثالث والخمسين على غرار اللاعب الجديد في الفريق المهاجم الهولندي لوك دي يونغ (29 عاما). وقال رئيس النادي خوسيه كاسترو: «نحن أحد فريقين أحرز ست نقاط من أصل ست. الجميع متحمس، نحن في الصدارة. لدينا فريق تنافسي يعرف كيف يلعب». في المقابل، يأمل سلتا فيغو في احراز فوزه الاول خارج ارضه في 12 مباراة. ويعود فوزه الاخير خارج قواعده الى 8 ديسمبر الماضي امام فياريال 3-2، وبعدها مُني بثماني خسارات تواليا. وبانتظار تعافي اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي من الاصابة، واستعادة مرتقبة للبرازيلي نيمار بعد موسمين مخيبين قاريا امضاهما مع باريس سان جرمان الفرنسي، يحل برشلونة غداً السبت على اوساسونا الصاعد من الدرجة الثانية. وتنفس جمهور حامل اللقب الصعداء بعد التأقلم السريع لمهاجمه الفرنسي غريزمان القادم بصفقة كبيرة من أتلتيكو مدريد. وسجل بطل العالم ثنائية خلال الفوز الاخير على ريال بيتيس (5-2)، بعد خسارة رجال المدرب ارنستو فالفيردي في المرحلة الاولى على ارض اتلتيك بلباو بهدف متأخر. وأشارت عدة تقارير اسبانية الى ان ميسي لم يتعاف تماما من اصابة في ربلة ساقه وانه سيعود الى فريقه بعد فترة التوقف الدولية.

