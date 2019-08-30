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تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على مصر المقاصة بهدف في لقاء مؤجل من الدور ربع النهائى بملعب الجيش ببرج العرب.

سجل هدف فوز الزمالك عبدالله جمعة من تسديدة صاروخية في الدقيقة 10، ليفض الاشتباك مبكرا في مباراة غلب عليها الاحتكاك والالتحام القوي والشد العصبي بين لاعبي الفريقين.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من المقاصة ومحاولات لإرباك دفاع الزمالك، قابله هدوء في نقل الكرة من لاعبي الأبيض وتأخر في بعض الأحيان، بيد أن الخطورة الاولى كانت للزمالك الذي أضاع لاعبه التونسي فرجاني ساسي فرصة خطيرة من رأسية في الدقيقة 5 من متابعة لضربة ركنية.

عاد المقاصة للضغط وبخطورة حقيقية من تسديدة قوية عن طريق صلاح ريكو الذي تابع كرة ارتدت من دفاع الزمالك في الدقيقة السابعة لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 10 كسر عبدالله جمعة حاجز النتيجة السلبية بتسديدة صاروخية سكنت شباك أحمد عادل عبدالمنعم. فرض الزمالك افضلية بعد الهدف، لكن محاولاته لم تثمر عن جديد، فيما رد المقاصة بمحاولات على استحياء، من بينها تسديدة في الدقيقة 15 عن طريق ميدو جابر لكنها مرت بعيدا.

وفي بداية الشوط الثاني، أجرى المقاصة تغييرا مبكرا بنزول الملغاشي باولين فوافي بدلا من إيدو موزيس. وحاول صلاح أمين استكشاف مرمى الزمالك وسدد رأسية مرت فوق عارضة عواد بقليل. ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بإمام عاشور بدلا من شيكابالا في الدقيقة 58. ثم شارك عمرو مرعي في المقاصة بديلا لصلاح أمين.

