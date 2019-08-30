دوليه

قال الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك إن فريقه نجح في تحقيق هدفه خلال مباراة المقاصة بالتأهل لنصف النهائي.

وأضاف عقب المباراة أن فريقه لم يقدم الأفضل بعد شاكرا لاعبيه على جهدهم في مواجهة المقاصة. وتابع: «معا ومن خلال الإدارة والطاقم الفني قدمنا كل ما لدينا ليقودنا هذا العمل الجماعي إلى نصف نهائي كأس مصر ومازال الأفضل لم يأت بعد.» من جانبه، قال أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للمقاصة إن الحكم محمد معروف رفض احتساب ركلتي جزاء ضد الزمالك. وتابع: «خضنا فترة الإعداد لمدة 7 أسابيع والزمالك أفضل منا بدنيا بسبب تلاحم المواسم وخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا».

