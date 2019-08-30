دوليه

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عدة قرارات بعد اجتماعها أول من أمس، أهمها تعيين جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد حتى شهر يوليو 2020.

وأعلن الاتحاد المصري وصول عرض لمنتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام البرازيل في الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لكن سيتم تأجيل الرد لحين الإعلان عن اسم المدرب الجديد. وتقرر تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية. والبدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت. واعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار تعيين جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام. وقال مرتضى: «عمرو الجنايني الزملكاوي قام بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام وأسجل اعتراضي على هذا القرار ولن نتعامل مع الغندور إطلاقا».

