محلية

أكد السوري حسام السيد مدرب نادي الكويت ان فريقه حقق نتيجة «رقمية» جيدة بفوزه على الشرطة العراقي 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس على ستاد نادي الكويت ضمن ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس الملك محمد السادس. سجل اهداف الأبيض يوسف ناصر (4 من ركلة جزاء) والكولومبي دييغو كالديرون (30) وفيصل زايد (85)، فيما سجل هدف الشرطة الوحيد مروان حسن (45).

وقال السيد خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة ان الأبيض بدأ المباراة بتركيز عال ونجح في صناعة العديد في الشوط الأول «كانت كفيلة بتحقيق نتيجة اكبر»، مضيفاً: «نجح الفريق المنافس في تقليص الفارق عبر كرة ثابتة، وكان من الطبيعي ان يتراجع المردود البدني في الشوط الثاني».

وأوضح: «نحتاج للمزيد من الانسجام بين اللاعبين خصوصاً اننا كنا نفتقد بعض العناصر المنضمين للمنتخب في الفترة الماضية»، مؤكداً ان الفوز في اول مباراة بالموسم بهذه النتيجة يعتبر بداية جيدة ترفع من الحالة المعنوية لدى اللاعبين وتزيد الثقة لديهم.

وتابع : « بدءاً من الغد سننسى المباراة ونتيجتها، فأمامنا الكثير من العمل للوصول الى المستوى المأمول الذي ينشده الجهاز الفني ويرضي الجماهير».

واعترف بأن مباراة الاياب الشهر المقبل ستكون «صعبة جداً»، وقال: « دائماً تكون الفرص متساوية في مباريات الذهاب والاياب، اليوم انتهى الشوط الأول، وهناك شوط ثانٍ في العراق يوم 23 سبتمبر المقبل»

وأضاف ان الفريق العراقي استحوذ على الكرة في اوقات كبيرة من المباراة لأن كان الأثر جاهزية كون البطولة المحلية هنالك انتهت قبل فترة قليلة، بالاضافة الى ان الشرطة يضم لاعبين عدة من المنتخب العراقي الذي خاض بطولة غرب آسيا قبل اسابيع.

من جانبه، ابدى الصربي اليتش اليكس مدرب الشرطة رضاه عن اداء فريقه، مشيرًا الى ان نسبة الاستحواذ ومعدل اللياقة كان في مصلحة فريقه. ووعد اليكس بتقديم الأفضل في مباراة العودة بالعراق، رافضاً القاء اللوم على لاعبه علاء عبد الزهرة الذي اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88.

