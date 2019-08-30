محلية

أجرى اتحاد الكرة الطائرة أول من أمس قرعة بطولتي كأس الاتحاد والدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 -2020 واللتين تنطلقان في أكتوبر وديسمبر المقبلين على التوالي.

وحدد اتحاد الطائرة خلال القرعة التي أجريت في مقره باللجنة الأولمبية الخامس من أكتوبر المقبل موعدا لمباراة كأس السوبر بين فريقي الكويت وكاظمة والمقرر إقامتها على ملعب الأخير.

وتم توزيع الأندية الـ 12 المشاركة في منافسات بطولة الاتحاد لفئة العمومي على مجموعتين جاء فريق الكويت على رأس المجموعة الأولى التي تضم القادسية والعربي والشباب والساحل واليرموك.

وجاء كاظمة على رأس المجموعة الثانية التي تضم الجهراء والتضامن والفحيحيل وبرقان والصليبيخات. وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ 54 للموسم الجديد عن وقوع العربي في مواجهة القادسية في الجولة الأولى في حين يواجه الكويت حامل اللقب نظيره اليرموك وكاظمة مع الشباب. أشرف على مراسم القرعة رئيس الاتحاد حسين عاشور وأمين السر فوزي المعتوق ورئيس لجنة المسابقات د. مشعل رمضان والأعضاء أحمد عبدالحسين وعارف الصبيحي فضلا عن ممثلي الأندية المشاركة.

