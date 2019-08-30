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أشاد رجل الاعمال حمود بوعدل مدير عام شركة «2000 للهواتف» بلاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخبات الوطنية وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الإداري أو الفني مع الاندية أو المنتخبات الوطنية مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب .

من جانبه، توجه راشد بالشكر لبوعدل على الدعم الذي قدمه ووجه له الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الأصفر مع العربي يوم السبت 21 سبتمبر المقبل على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن الجولة الثانية من الدوري. وفي نهاية اللقاء قدم راشد لبوعدل درعا تذكارية بهذه المناسبة.

