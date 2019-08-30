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قال حارس مرمى الكويت حميد القلاف ان الفوز بفارق هدفين افضل من فارق هدف واحد في مباراة الذهاب والاياب، وذلك بعد التغلب على الشرطة العراقي بنتيجة 3-2 اول من من امس. ونجح القلاف بالتصدي لركلة جزاء سددها العراقي علاء عبدالزهرة في الدقيقة 88 من المباراة، محافظاً على فرصة الأبيض الكبيرة في بلوغ الدور القادم من البطولة.

وأضاف القلاف في تصريح تلفزيوني عقب المباراة ان الشرطة كان نداً قوياً للكويت ونجح في السيطرة على الكرة في الشوط الأول، موضحاً: «حاولنا في الشوط الثاني اللعب على الأرض وتجنب الوقوع في الأخطاء الدفاعية، ونجحنا في ذلك».

وأشار الى ان اول مباراة في الموسم تكون صعبة على اي فريق، متوجهاً بالشكر الى الجماهير التي ساندت الفريق والى الأجهزة الفنية والادارية. ونال القلاف اشادة كبيرة من المدرب حسان السيد الذي قال بأن تصديه لركلة الجزاء منح الفريق افضلية قبل خوض مباراة الاياب في العراق الشهر المقبل.

