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ينتظم لاعبو الأزرق غداً السبت في معسكر داخلي استعداداً لمواجهتي نيبال الخميس المقبل وأستراليا بعدها بخمسة أيام ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

ويدخل التدريبات اليوم لاعبو الكويت: حميد القلاف وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع وشريدة الشريدة وفيصل زايد ويوسف ناصر ليرتفع عدد اللاعبين إلى 25 لاعباً بعد التحاق لاعبي العربي وكاظمة، في انتظار انضمام لاعبي السالمية مبارك الفنيني الذي شارك مع فريقه السالمية في مباراته أمام القوة الجوية العراقي أمس في بطولة الأندية العربية.

وكانت تدريبات الأزرق انطلقت السبت الماضي بـ 11 لاعباً من القادسية، هم: ضاري سعيد، عامر المعتوق، خالد محمد إبراهيم، محمد خالد، رضا هاني، فهد الأنصاري، بدر المطوع، عبدالله ماوي، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، وعيد الرشيدي، قبل أن ينضم لهم رباعي العربي سليمان عبدالغفور وعلي خلف وفيصل عجب وحسين الموسوي، وثلاثي كاظمة: حمد الحربي وحسين كنكوني وعمر الحبيتر.

من جانبه، أكد طبيب المنتخب د. عبدالمجيد البناي أن لاعب العربي علي خلف تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الجهاز الطبي منح اللاعب الضوء الأخضر لدخول التدريبات الجماعية منذ أول من أمس. وقال البناي: «بتعافي خلف، تكون صفوف المنتخب الجاهزة دون وجود أي إصابات»، لافتاً إلى أنه سيوقع على الكشف الطبي لجميع اللاعبين فور دخول المعسكر غدا، وهو إجراء يتبعه مع بداية كل معسكر أو فترة تدريب.

وأشار البناي إلى أن مشاركة لاعبي الكويت والعربي والسالمية مع أنديتهم في الأندية العربية لا يؤثر سلباً عليهم، خصوصا أن مثل هذه المشاركات تعد جزءاً من مرحلة إعداد الأزرق للفترة المقبلة، موضحا أن تأثر لاعبي الكويت في الشوط الثاني من مباراة الشرطة العراقي أول من أمس، جاء بسبب الظروف المناخية الصعبة وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وأضاف إنه جلب أجهزة جديدة خاصة لفك تقلصات العضلات لدى اللاعبين، إلى الجانب الأجهزة الموجودة في عيادة الاتحاد، مشيراً إلى أنه سينقل جميع الأجهزة إلى المعسكر مع التأكيد على النظام الغذائي الخاص والمكملات الغذائية التي سيتناولها اللاعبون في فترة المعسكر.

