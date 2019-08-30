محلية

أعلن السويدي يوهان كالين مدرب منتخب نيبال أمس تشكيلته النهائية للمباراتين ضد الازرق وتايوان يومي 5 و10 سبتمبرالمقبل بعد المباراة الوحيدة التي استعد فيها للتصفيات وخسرها امام نادي جوهور دار التعظيم بطل الدوري الماليزي الاثنين الماضي . واستبعد كالين قائد المنتخب بيراج ماهارغان واللاعبين بيمال رانا وألان نيوبان فيما عاد حارس المرمى كيران شيمونغ ولاعب الوسط روهيت تشاند الى التشكيلة بعد غيابهما عن رحلة ماليزيا لارتباطهما مع نادييهما . وفيما يلي اسماء اللاعبين لحراسة المرمى: كيران شيمونغ، بيكيش كوثو، بيشال شريستا، وللدفاع : ساروغ داهال، أجيت بهانداري، دينيش راجبانشي، أنانتا تامانغ، ديفيندرا تامانغ، راجين دومال، سومان أريال. وللوسط: سونيل بال، رافي باسوان، أنجان بيستا، سوجال شريستا، هيمان غورونغ، بيكرام لاما، تيج تامانغ، سانتوش تامانغ، بيشال راي، روهيت تشاند. وللهجوم: بيمال غارتي ماغار وأبيشك ريجال وناوايوغ شريستا. وقال كالين : «لعبنا مباراتين جيدتين ضد الكويت رغم انني لم أتوقع ذلك، لقد نفذ اللاعبون خطة اللعبة بشكل جيد و تسببنا في صداع لمنتخب الكويت رغم أننا لم نتمكن من الهجوم كثيرا». وأضاف : «اللعب ضد منتخب الكويت في مباريات ودية يمكن أن يكون جيدا وسيئا. الشيء الجيد هو أننا نعرف الخصوم وهم يعرفوننا. والشيء السيئ هو أننا قد لا نكون قادرين على احداث المفاجأة امامهم».

