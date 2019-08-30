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يدرس مدرب منتخب استراليا غراهام ارنولد التأني في استدعاء لاعب سلتيك الاسكتلندي توم روجيتش واستبعاده من التشكيلة التي تستعد لمواجهة الازرق يوم 10 سبتمبر لعدم المجازفة في لاعب الوسط الذي غاب طويلا عن الملاعب وعاد قبل يومين الى خوض التمارين مع ناديه سلتيك.

ومن المقرر أن يغيب توم روجيتش عن المباراة الاولى لاستراليا أمام الكويت بعد غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر وتعافيه منها قبل ايام لكن ارنولد يأمل أن يكون جاهزا في مباراة أستراليا في كانبيرا ضد نيبال يوم 10 أكتوبر. ولم يلعب روجيتش البالغ من العمر 26 عامًا اي مباراة منذ إصابته في كاحله منذ ثلاثة أشهر خلال نهائي كأس اسكتلندا لكنه عاد إلى التدريب وسيكون أبرز لاعب يغيب عن منتخب أستراليا فيما يتوقع ان يكون المهاجم آدم تاغارت (26 عامًا) المحترف في سوون بلووينغز الكوري الجنوبي ابرز عناصر التشيكلة التي سيعلنها ارنولد بعد قضائه ستة أسابيع في مهمة استكشافية في اوروبا .

