دوليه

يحل منتخب الأردن اليوم ضيفاً على نظيره الماليزي في مباراة ودية دولية تدخل في نطاق استعداداتهما لبدء المشوار في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023. وأوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات استراليا والكويت وتايوان ونيبال، فيما جاء المنتخب الماليزي ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند واندونيسيا. وينتظر ان يُستكمل عقد المنتخب الأردني بانضمام خمسة من لاعبي نادي الجزيرة الذي يستعد لمواجهة العهد اللبناني في نهائي غرب آسيا من كأس الإتحاد الآسيوي، وهم: احمد عبد الستار، فراس شلباية يزن، العرب احمد سمير، ونور الروابدة، بالإضافة لانضمام حارس المرمى الدولي المخضرم عامر شفيع المحترف بالدوري السعودي وموسى التعمري المحترف بالدوري القبرصي وبهاء فيصل المحترف بالدوري القطري. يذكر أن منتخب الأردن سيبدأ مشواره بالتصفيات المزدوجة الخميس المقبل تايوان قبل ان يعود الى عمان لملاقاة باراغواي وديا يوم العاشر من سبتمبر استعدادا لاستقبال الكويت ونيبال يومي 10 و15 اكتوبر، وذلك قبل ملاقاة استراليا في عمان يوم 14 نوفمبر في آخر جولات مرحلة الذهاب.