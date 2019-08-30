دوليه

يحل النصر حامل اللقب ضيفا على الفتح اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ساعيا لمتابعة بدايته الإيجابية وتحقيق فوزه الثاني تواليا في مستهل الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وبدأ النصر الذي تقدم وصيفه الهلال بفارق نقطة يتيمة في الموسم المنصرم، حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على الوافد الجديد ضمك بهدفين نظيفين، وهو يخوض اختباره الثاني الجمعة امام منافس يعتبر على الورق بمتناوله، لاسيما أن الأخير الذي حل تاسعا الموسم الماضي، خسر افتتاحا امام الشباب 1-2.

وسيدرج مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا اسم لاعبه البرازيلي بيتروس للمرة الاولى هذا الموسم ضمن القائمة الأساسية للفريق، بعدما غاب عن مواجهات دوري أبطال آسيا بسبب عدم قيد اسمه في الكشوفات الرسمية للبطولة، إلى جانب غيابه عن مواجهة ضمك بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».

وتضم القائمة إلى جانب بيتروس كلا من عبدالله الخيبري والنيجيري أحمد موسى، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المغربي عبدالرزاق الذي يخضع لفترة علاج بعد الإصابة التي تعرض لها امام ضمك، وحرمته من اللعب امام السد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا.

ويمر النصر بفترة فنية رائعة تحت قيادة مدربه البرتغالي حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري بعدما أنهى الموسم الماضي على وقع 11 فوزا في 12 مباراة، وافتتح الموسم الحالي بفوزه على ضمك. وإلى جانب تألقه على الساحة المحلية، يبرز آسيويا أيضا اذ رفع سلسلته القياسية في دوري الأبطال الى مباراة سابعة تواليا دون خسارة، بتغلبه على ضيفه السد القطري 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي. وقال فيترويا عقب مباراة السد: «الشيء الذي يعجبني في فريقي بأننا نملك شخصية وهوية وطابعا مختلفا ولا نهتم لهوية خصمنا لأننا نملك شخصية مختلفة».

وتابع فيتوريا «لدينا ثقة كاملة ببعضنا البعض ونعمل من أجل اظهار هذا النادي الكبير والعريق بأفضل صورة حتى لو تأخرنا بهدف» في اشارة الى تخلف فريقه بهدف أمام السد. ويتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني تواليا عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد غداً السبت. وظهر الهلال بشكل مميز بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي حل بديلا للكرواتي زوران ماميتش، ففاز افتتاحا على ابها 4-2، وطمأن جماهيره بحجزه بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا على حساب مواطنه الأهلي بفضل فوزه ذهاباً في جدة 4-2، برغم خسارته إياباً في الرياض 0-1. كما تعادل سلباً الاربعاء امام قطب جدة الآخر الاتحاد في ذهاب ربع النهائي. وعقب التعادل مع الاتحاد دافع لوشيسكو عن التشكيلة التي بدأ بها المباراة، وقال «اختياراتي تختلف باختلاف المباريات، ولكل مباراة خصائص معينة ونحن نحتاج التوازن الدفاعي أحياناً، كما تتطلب في أحيان أخرى للهجوم أكثر».

ومن المتوقع اتساع رقعة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم عطفاً على استعدادات الأندية، إذ يُنتظر دخول الاتحاد والتعاون اللذين يتواجهان غداً، في سباق مبكر لجمع النقاط أملاً في التربع على القمة الى جانب النصر والهلال. ويسعى الاتحاد للثأر من ضيفه التعاون بعدما خسر أمامه في نهائي كأس الملك، علما انه افتتح الدوري بفوزه على الرائد 3-1. ويبدو أن الاتحاد سيكون مختلفاً من حيث الشكل والمضمون في الموسم الجديد خصوصاً بعد النتائج الرائعة التي حققها في البطولتين الآسيوية والعربية، إذ بلغ الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا وقدم أداء قويا أمام الهلال في مباراة الذهاب الثلاثاء (0-0)، الى جانب وضعه قدما في الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال إثر فوزه الصريح على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة. في المقابل، اكتفى التعاون بالتعادل مع ضيفه الحزم 1-1 في باكورة مبارياته، ويبحث عن التعويض مبكراً امام الاتحاد القوي. ويلعب اليوم أيضاً الشباب مع الفيصلي، والوحدة مع أبها، وتختتم المرحلة غداً بمواجهة الاتفاق والأهلي.

