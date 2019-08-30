دوليه

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مكثفة مع نادي بنفيكا البرتغالي، للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كايو لوكاس بناء على توصية البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق. وتحاول إدارة النصر، حسب تقرير نشره موقع صحيفة «ريكورد» البرتغالية اليوم، تكثيف المفاوضات لإنهاء الصفقة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية غداً السبت. وتوقعت الجريدة أن يتمسك النادي البرتغالي بلاعبه صاحب الـ 25 عاماً. ووفقاً للجريدة البرتغالية، فإن مسؤولي النصر يحاولون إنهاء الصفقة لتكون عوضاً عن الدولي البيروفي أندريه كاريلو الذي اختار التوقيع للهلال لمدة أربع سنوات.

