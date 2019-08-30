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بعد رحلة طويلة وشاقة على دراجته النارية استمرت قرابة الشهر تمكن الرحالة والدراج الكويتي عبدالمحسن البغلي من رفع علم البلاد على مرتفعات «كنجراب» على الحدود الباكستانية الصينية بارتفاع 4800 متر من سطح البحر والتي تحوي اعلى ماكينة سحب اموال في العالم. وقال الرحالة البغلي في اتصال مع «كونا» امس انه تم توثيق هذا الحدث على خرائط «غوغل» كأول دراج عربي يرفع علم بلاده في هذه المرتفعات الصعبة التي تقل بها كمية الأوكسجين بشكل واضح كما ان الطرق هناك وعرة والمسافة بعيدة جدا عن المناطق الحضرية.

وأفاد البغلي انه رفع علم الكويت ايضا على طريق الحرير القديم بعد ان قطع جزءا منه وهو متوجه نحو مرتفعات «كنجراب» لتكون المرة الاولى التي يرفرف بها علم البلاد في سماء هذا الطريق التاريخي الذي كانت تسلكه القوافل والسفن من الصين قديما حتى القرن التاسع عشر عبر جنوب آسيا الى تركيا مرورا بالمنطقة العربية.

وأشار الرحالة البغلي الى انه رفع علم الكويت مرة اخرى امام بوابة الصين الغربية معربا عن اعتزازه وفخره برفع علم الكويت في هذه الأماكن للمرة الأولى.

وأوضح ان رحلته التي قطع بها اكثر من 5200 كيلومتر بدأت اواخر شهر يوليو الماضي من الكويت اذ توجه الى السعودية ثم الى الامارات قبل ان يركب العبارة من مدينة الشارقة الى ميناء بندر عباس في ايران ليتوجه بعدها الى منطقة زاهدان على الحدود الايرانية الباكستانية في رحلة استمرت ثلاثة ايام.

وذكر انه بعد دخوله باكستان عبر المنفذ الحدودي «تفتان» بدأت الرحلة الاصعب الى المرتفعات حيث قطع اكثر من 3000 كيلومتر الى معبر «كنجراب» عبر قطع جزء من طريق الحرير القديم.

