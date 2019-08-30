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قالت ادارة الأرصاد الجوية ان طقس البلاد يشهد في هذه الفترة من العام انخفاضا واضحا في درجات الحرارة الصغرى وانكسار درجات الحرارة العظمى. وأضافت ان فترة نهاية فصل الصيف تتميز ببداية انحسار منخفض الهند الموسمي وظهور مرتفع العروض الوسطى من ناحية الغرب ما يؤدي لهدوء في سرعة الرياح احيانا وتغير في اتجاهها وارتفاع الرطوبة النسبية وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة. وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» ان الطقس المتوقع نهار اليوم يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول لاحقا الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. وأوضح ان الطقس ليلا يكون حارا نسبيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام. وذكر ان الطقس نهار غد السبت يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

