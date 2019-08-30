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تكشف لغة الجسد كثيرا عن شخصية الفرد وأفكاره، ولا شك في انك ستندهش عندما تعرف ان جسمك يتواصل حتى عندما تكون نائما. وتكشف وضعية نومك كثيرا عن شخصيتك وعن صحتك، بحسب تقرير نشرته مجلة «ريدرز دايجست» الأميركية.

وضعية الجنين.. هي الوضعية الأكثر شيوعا. والذين يفضلون النوم في وضع الجنين حساسون، على الرغم من انهم يبدون جديين لكنهم في الحقيقة اجتماعيون للغاية.

وضعية جذع الشجرة.. يشبّه المختصون وضعية الاستلقاء على الجانب مع بسط اليدين والساقين بجذع الشجرة، فاذا كانت هذه الوضعية المفضلة لديك، فأنت على الأرجح شخص اجتماعي وسهل المراس ويثق بسهولة في الغرباء.

النوم على الجانب مع حضن الوسادة.. يساعد في النوم بشكل جيد.

النوم على الجانبين.. النوم على الجانب الأيسر يمكن ان يقلل من اعراض قرحة المعدة، وقد يكون النوم على الجانب الأيمن هو الأفضل لصحة القلب.

النوم على البطن.. هذه الوضعية غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرقبة والظهر. والشخص الذي يفضل هذه الوضعية هو في الواقع شخص اجتماعي ولا يحب من ينتقده.

النوم على الظهر.. يميل الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم الى العمل في مجال النقل والخدمات اللوجيستية. ومن المحتمل انهم يستيقظون وهم يشعرون بنشاط.

ويرتبط الشخير بالنوم على الظهر، فضلا عن ذلك، تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء ايضا الى ان النوم على الظهر اثناء الحمل ليس جيدا للجنين لأنه يزيد من خطر ولادته ميتا».

النوم بأسلوب حر.. هناك اشخاصا لا يلتزمون بوضعية نوم محددة والذين ينامون بأسلوب حر يشعرون بنشاط كبير خلال الليل، بالتالي من الطبيعي ان يتحركوا من خمسين الى ثمانين مرة كل ليلة. وفي حال لم يتحركوا اثناء الليل، فانهم يستيقظون مرهقين. وتجدر الاشارة الى ان الحركة الليلية تبقي العضلات مرنة، وتساعد في توزيع المواد الغذائية والهرمونات على جميع اجزاء الجسم.

