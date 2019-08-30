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تمكنت اجهزة الأمن المصرية من ضبط شاب يقوم ببيع الأعضاء البشرية عبر صفحته على «فيسبوك».

وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه وردت معلومات عن قيام احد الأشخاص بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد بالاعلان عن بيع اعضاء بشرية عبر شبكة الانترنت، وادارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يمارس من خلالها نشاطه.

وأضافت ان الجهود والتحريات اسفرت عن ان صاحب الصفحة عامل زراعي يقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية امن كفر الشيخ تم ضبطه.

وكشفت الوزارة انه عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالصفحة والمشاركات والتعليقات المدونة عليها، ومنها محادثة بينه وبين احد الأشخاص يقوم فيها بالاتفاق معه على شراء كلية نظير مبلغ مالي.

وأكدت ان المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بانشاء الحساب، مضيفة انه تمت احالته للنيابة التي تولت التحقيق.

وكانت السلطات المصرية ضبطت قبل عامين اكبر شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تورط فيها 41 متهما، منهم 12 طبيبا، و8 من اعضاء هيئات تمريض في عدد كبير من المستشفيات.

وقالت النائب في مجلس النواب المصري فايقة فهيم، خلال طلب احاطة تقدمت به لوزير الصحة السابق، ان مصر احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، وفق تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية «كوفس»، مطالبة بتشديد العقوبات تجاه المتورطين في مثل هذه الجرائم.

