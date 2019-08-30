زينب فاضل محمد عوض 30 عاما، شيعت، مبارك الكبير، ق7، ش250، مسجد القدس 97111070.

دوشان تراك دهش الطواله الشمري 80 عاما، شيع، الاندلس، ق4، ش105، م235، ت: 99909996، 50508222.

صباح عبدالله السيد هاشم السيد الغربللي، زوجة عصام عبدالوهاب الغربللي 61 عاما، شيعت، الرجال: ديوان الغربللي، الشامية، ق1، الدائري الأول، م3، ت: 99656333، النساء: الشويخ السكنية، ق4، ش41 (عبدالعزيز الفليج)، م1، ت: 99151646.

لافي مبارك محمد الريحان العازمي 51 عاما، شيع، الرجال: سلوى، ق6، ش9، م7، ديوان الريحان، ت: 99377706، النساء: سلوى، ق12، ش14، م6.

محمد حسن محمد إبراهيم 64 عاما، شيع، الرجال: ديوان الانصاري، الزهراء، ت: 50144996، النساء: القرين، ق3، ش30، م7، ت: 50144995.

عبدالعزيز خالد خلف عابر 39 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: بيان، ق8، الشارع الاول، جادة 9، م 20، ت: 96955366، النساء: النهضة، ق 2، ش 211، م 13، ت: 66002012.

إنا لله وإنا إليه راجعون