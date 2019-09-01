سياحة وسفر

تدرس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مؤتمرها القادم في شهر ديسمبر المقبل ادراج «الكشتة» الكويتية ضمن برامجها للسياحة البيئية في مختلف دول العالم وتعكف حاليا الأجهزة المختصة فيها على إعداد ملف كامل لهذا النشاط الذي يعد من الأنشطة الكويتية القديمة للتمتع بفصل الشتاء وأجواءه الساحرة لتقديمه في مؤتمرها المقبل في المغرب التي تعد قبلة في هذا المجال والذي يستقطب سنويا لا يقل عن مليوني سائح يأتون خصيصا للاستمتاع بالأجواء الريفية ومأكولاتها في مدن مراكش.

وسيتم في هذا المؤتمر الذي يعد الثاني خلال أشهر قليلة بعد مؤتمر تونس الذي عقد في شهر مايو بحضور حوالي 450 مشاركاً من المهنيين والمهتمين بالشأن السياحي وخبراء في السياحة البديلة من 16 دولة مناقشة تلك المنتجات السياحية الجديدة ويفتحوا الطريق لتقديم السياحة الإيكولوجية (البيئية) والثقافية والعائلية كأطباق جديدة على مائدة صناعة السياحة في العالم.

وقبلت منظمة السياحة العالمية الطلب الذي تقدمت به احدى شركات السياحة والسفر والطيران الكويتية لاعتماد «الكشتة» وسوف تناقش المسؤولين الكويتيين عن كيفية الاستفادة من هذه السياحة في مختلف دول العالم التي تعاني شتاء قارص لتحقيق أعلى مردود مالي يدخل الخزينة الكويتية لتسهيل إجراءات دخول السائحون من مختلف دول العالم ولاسيما أنه لا توجد مشكلة في تأشيرات الدخول لعدد من الدول الأوروبية إلى الكويت، وحددت الشركة الكويتية 10مناطق في الكويت تصلح لـ «الكشتة» وهي المطلاع والروضتين والإبرق وأم الروس وعريفجان والوفرة والمنقف والنويصيب والصبية.

«الكشتة» من التقاليد القديمة التي يعشقها اهل الكويت وينتظرها رواد البر بفارغ الصبر عطلة الربيع للتخييم في الأماكن المحددة والمتعارف عليها، رغبة في الاستمتاع بإجازة يقضونها في سكينة وهدوء يتمتعون فيها بسحر الصحراء وممارسة المشي على الرمال وقضاء أوقات مع الأهل وفرصة للعب والمرح خصوصا للأبناء في أجواء طبيعية بعيدا عن رتم الحياة الروتينية والأجواء الصاخبة وزحمة المولات والمجمعات التجارية والاختناقات المرورية تعيد للنفوس سكينتها وللقلوب اطمئنانها وللعقول راحتها. ويتوقع خبراء السياحة في هذه المنظمة العالمية ان تحوز «الكشتة» الكويتية وأجواءها الجاذبة لعشاق الطبيعة لاسيما وان السياحة التقليدية لم تعد تغري الكثير من السياح الأجانب واتجهوا إلى أنواع جديدة ومبتكرة من السياحة المعتمدة على مميزات وخصوصيات تختلف عن السياحة التقليدية والتي انتشرت في العديد من المناطق العربية، وخاصة في بلاد المغرب العربي ومصر، والتي منها إقامات ريفية وبدوية نائية فتحت أبوابها أمام من يريد اكتشاف تلك المجتمعات وعاداتها، مع مستوى خدمات قد لا يختلف كثيرا عما يعرفه السائح في موطنه الأصلي.

رغم قدم السياحة البديلة كقطاع مهم في عالم السياحة، إلا أنها لم تلق الاهتمام اللازم من قبل الدول العربية إلا في وقت قريب، وتولي له دول المغرب العربي «مراكش والجزائر وتونس» ومصر ولبنان والأردن أهمية بالغة في السنوات الأخيرة، لتدعمه كرافد رئيس للتنمية السياحية، وخاصة بعد أن تنامت تلقائيا في مجتمعات البلدان، حيث كان في السابق مجرد نشاط يمارسه السائح والمواطن بصورة تلقائية وغير رسمية.

وتسعى الدول العربية والعديد من دول العالم إلى ادراج السياحة التقليدية والبديلة ضمن أولويات البرامج السياحية الدولية بالإضافة الى إبراز المخزون التراثي والثقافي للمدن الصغيرة من أجل إدراجها ضمن البرامج السياحية الدولية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر المخيمات البدوية بسيناء التي تجتذب أعدادا كبيرة من السياح الأجانب، الذين يمثلون نحو 80 في المئة من المترددين على هذه المخيمات التي يزداد الإقبال عليها بسبب انخفاض أسعار الإقامة بها ووقوعها في أماكن طبيعية وصحراوية فريدة. وتتكون تلك المخيمات من عشش مقامة من البوص وخشب الأشجار ومجهزة بأسرّة للنوم. ومع تنامي فكرة السياحة البديلة في بلدان الوطن العربي وغيرها من دول العالم، يؤكد الخبراء السياحيون أن السائح الأجنبي بإمكانه أن يدفع أضعاف ما يدفعه في مجال السياحة التقليدية.

