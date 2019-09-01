سياحة وسفر

المعتاد فنادق نسكنها.. ولكن «انوار المدينة موفنبيك» فندق يسكننا كون الإقامة فيه متعة لا تنسى حيث يوفر مناخاً متميزاً، يتخطى فكرة الإقامة العادية، لوجوده في مكان مفعم بأشياء تلامس سقف الروح مدينة رسول الله - صلى الله وعليه وسلم - له طعم مختلف وإحساس لا يمكن وصفه بكلمات فيكفي انه في واد به صفوة الخلق قد وجد حيث تأوي إليها القلوبُ وتشتاق لها الأرواح والعيون وما إن يدخل إليها المسلم حتى يشعر أنه في أرضٍ يُحبّها وتُحبّه فيها الشعور بالأمان والطمأنينة ما لا يمكن وصفه كما يستشعر فيها بالجمال والجلالة في الوقت نفسه، ويتمنى لو أن الزمن يتوقف ليبقى فيها إلى الأبد ويتنسّم من عبير ماضيها العريق وحاضرها المشرق.

ويجمع «انوار المدينة موفنبيك» بين الا?ناقة والرحابة والجمال ويشمل الفندق مايزيد على 1295غرفة و37 جناح ذات ا?طلات رايئعة على الحرم النبوي الشريف هذا بخلاف تقديمه اختيارات متعددة لاقامة، مع ا?مكانية استيعاب مجموعات كبيرة من الضيوف في وقت واحد. ومع روعة الغرف التي يدهشك فيها الا?ثاث والديكور اللذين تناغما معا حتى يقدما للضيوف غرفا نموذجية المستوى مع الا?طلالة الساحرة على الحرم المدني.

اما الا?جنحة فتعلن عن وجه ا?خر من وجوه الرفاهية حيث تتباين بين ا?جنحة ملكية تحتوي على غرفتي نوم ا?و ثاث وهو الاختيار الامثل للعائلات ورجال الاعمال. وبالمكان استخدام هذه الاجنحة كشقق مخدومة بالكامل سواء للاقامة القصيرة ا?و الطويلة المدة ، وقد تم تا?ثيث جميع الاجنحة الملكية، وأجنحة الروو?ساء، والسفراء با?ثاث ناطق بالفخامة وكل مفردات الرفاهية.

ويدرك القائمون على «انوار المدينة موفنبيك» ان اختيار القادم الي المدينة المنورة من اجل متعة الروح، لفندقهم لكون يحتاج لمكان مريح يدرك المعني الحقيقي لكلمة ضيافة من كافة الأوجه لكي يشحذ به قوته من اجل مزيد التعبد لله في القرب من الحبيب المصطفى للحصول على درجات السعادة والبهجة من اجل هذا كما قال المدير العام للفندق المهندس مهند خوقير لـ «النهار» كان حرص إدارة هذا الصرح الكبير على تقديم العديد من المزايا فى موفنبيك ا?نوار المدينة الفندق الأكبر فى المملكة حيث يتفرد با?طلالته على الحرم النبوي وتقديم خدمة تسجيل البيانات من السيارة للضيوف من نزلاء الغرف التنفيذية والا?جنحة. حيث تتيح هذه الخدمة للنزلاء ا?مكانية ا?نهاء ا?جراءات تسجيل البيانات واستلام مفتاح الغرفة ا?و الجناح مباشرة ومن دون الحاجة الرجوع لمكتب الاستقبال علاوة على قربه من مناطق الجذب والاماكن التجارية كما توجد بالفندق صالة للا?لعاب الرياضية وناد صحي وصالة مخصصة لأس?ترخاء .وذلك رغبة منه فى الوصول بالنزلاء الى حالة من الرضا الكامل . ويشمل فندق انوار المدينة موفنبيك لخدمة نزلائه واحد من اكبر المراكز التجارية في المدينة المنورة التي توفر تشكيلة متميزة من الملابس ذات العلامات التجارية العالمية شهيرة. كما يمنح الفندق للنزلاء شكل ا?خر من الترفية حيث يعمل على تنسيق الرحلات كى يتعرفوا على عدد من الأماكن الدينية والتاريخية مع مرشدين سياحيين على اعلى درجة من العلم والمهنية.

