سياحة وسفر

تسعى جمهورية طاجيكستان، وهي إحدى جمهوريات آسيا الوسطى التي حصلت على استقلالها من الاتحاد السوفييتي قبل 27 سنة، لجذب السياح العرب، وعينها على شعوب دول الخليج العربية.

ونظمت هيئة السياحة الطاجيكية أواخر الشهر الماضي «أغسطس» أول مؤتمر دولي ومعرض للسياحة في عاصمتها «دوشانبي»، مسلطة الضوء على العوامل السياحية التي تحظى بها من طبيعة خلابة وأنهار وأجواء معتدلة في الصيف ورحب رئيس الهيئة بالسائح الكويتي بصفة خاصة والسائح الخليجي بصفة عامة بالحضور الي بلاده التي تتمتع بجمال الطبيعة من جبال وأنهار وبساتين، والهواء النقي البارد في الصيف ووجود أماكن سياحية جميلة، كما تتميز بثروة المياه الجوفية، مؤكداً على الاستقرار الأمني والسياسي فيها.

واعلن ان بلاده طلقت بوابة إلكترونية جديدة لإصدار التأشيرات السياحية لمَن يرغبون في زيارة بلادهم وسوف يجدون كل التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، موضحاً أن التسجيل متاح لمواطني دول الخليج والوطن العربي عبر البوابة الإلكترونية (https://www.evisa.tj)، أو (https://www.visa.gov.tj/index.html)، وأن المتقدم يحصل على تأشيرته عبر البريد.

