سياحة وسفر

«3 مهرات تَخبُّ فِي سُهُولِ الحُلْمِ، باراضي التشيك لَكِنْ لأَحْلاَمِهِا طَبِيعَةُ تتلون من الوان عيونها الخضراء ومن صخور جبالها التي تعتبر صَنَّارَات هَواء لجَسَد يسترخي حاضنة كل السحر الذي تراقصه الرِّياحُ بِرِيشِهَا، أَنَها نبت من زواج الاسطورة مع الهَوَاءُ في حضور شَمْسٍها التي لا تبلى وتَجْمَعُ بَيْنَ حِكْمَةِ الغُرَابِ وَعُذُوبَة البجعِ كِتَابِهَا مَفْتُوحً عَلَى مَدَى زُّرقَة السماء وشَّوارِعِها مَحُمُولة عَلَى أَجْنِحَةِ النَّوارِس.

بجانب المهرة الأولى براغ العاصمة التشيك واكبر مدنها توجد المهرة الثانية مدينة كارلوفي فاري التي تعد عد من أجمل المدن التشيكية بل والأوروبية لموقعها الساحر على سلسلة جبال كرونشي ولطبيعتها الرائعة والمتميزة وأجوائها النقية ومبانيها التاريخية الجميلة وينابيعها المنتشرة في المدينة والنهر الذي يمر بها. والمهرة الثالثة تبليتسه من أهدأ مدن العالم وانسبها للعلاج الطبيعي لوجودها بين الجبال الخضراء، وهي غنية جدا بالمياه المعدنية، وتقع في الجانب الشمالي الغربي من الجمهورية التشيكية قرب الحدود الألمانية وتحدها سلسلة جبال متوسطة الارتفاع من الناحية الغربية. وهي ثاني اكبر مدينة في التشيك بعد اوستي ناد لابام وتبعد عن درزدن الالمانية 99 كيلومتراً كبعد براغ عنها، يوجد بها العديد من المطاعم العربية، والمقاهي، ومحال البقالة العربية بجميع انواع المأكولات العربية ومنها الارز البسمتي بأنواعه، ،واللحوم الحلال، ويوجد بها مصلى من الوقف الاسلامي ويبعد عن المصحات نصف كيلو. في مدينة تبليتسه ستشعر كأنك في بلدك حيث يوجد في داخلها عدد من المطاعم العربية، والحدائق العربية، كما يوجد بها وقف اسلامي كمصلى قريب جدا من المصحات، وهذا ما يجعل وجود العرب دائما في المدينة.

