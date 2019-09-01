مال وأعمال

هامبورغ - «كونا»: أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان الإدارة ستبذل قصارى جهدها بغية تسهيل إجراءات تسليم وتشغيل طائرة الخطوط الجوية الكويتية الجديدة (كاظمة) وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفوزان لـ «كونا» على هامش الحفل الخاص لتسلم الطائرة الجديدة وهي من طراز (أيه 320 نيو) والذي أقيم بمقر شركة «إيرباص» بمدينة هامبورغ الألمانية بحضور رئيس مجلس إدارة «الكويتية» يوسف الجاسم والمدير العام لـ «إيرباص الشرق الأوسط» فؤاد العطار وسفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر.

وأضاف الفوزان أن مشاركة «الطيران المدني» في حفل تسلم الطائرة الجديدة تأتي انطلاقا من حرص (الإدارة) على التعاون المشترك مع الناقل الوطني.

وأوضح أن فريقا من «الطيران المدني» من قطاعي السلامة والشؤون القانونية أشرف على الإجراءات الخاصة بالتدقيق والاستلام والتشغيل للطائرة الجديدة.

وعلى هامش الحفل بحث الفوزان مع رئيس «إيرباص للشرق الاوسط» سبل التعاون المشترك في مجال تدريب وتنمية العنصر البشري للادارة.

دعم المؤسسات الوطنية

من ناحيته عبر سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر في تصريح مماثل لـ «كونا» عن سعادته لحضور حفل توقيع استلام أول طائرة من مصنع «إيرباص» والتي تأتي في إطار اهتمام وزارة الخارجية بدعم المؤسسات الوطنية.

وقال البدر إن مثل هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعاون في مجال خدمات الطيران بين الكويت وألمانيا علاوة على إسهامها في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب.

ورأى أن تسلم الطائرة سيمثل مرحلة جديدة ومستمرة لتطوير أسطول «الكويتية» التي تعد شركة وطنية متميزة متمنيا لها التوفيق وتحقيق طموحاتها المنشودة وأن تصل لجميع عواصم العالم.

وتسلمت الخطوط الجوية الكويتية في وقت سابق من اليوم طائرتها الجديدة حيث وصف رئيس مجلس إدارتها هذه اللحظة بأنها «غاية في الأهمية في تاريخ الشركة».

وأعرب الجاسم في كلمته خلال حفل تسلم أول طائرة مملوكة للشركة عن سعادته باستلام أول طائرة من الجيل الحديث والمنتمية إلى الأجيال الجديدة المتطورة لما تتميز به من كفاءة تقنية واقتصادية عالية في التشغيل لاسيما توفير تكاليف الوقود لكل ساعة طيران بين نظيراتها من الطائرات الأخرى.

رؤية «الطائر الأزرق»

دخلت الطائرة الجديدة «(كاظمة» وهي من طراز إيرباص (إيه 320 نيو) أسطول الخطوط الجوية الكويتية ويتوقع لها أن تسهم هي ونظيراتها المرتقب تسلمها تباعا خلال الفترة المقبلة في تحقيق رؤية «الطائر الأزرق» لجهة تعزيز حضوره إقليميا ودوليا. وجاء تسلم الطائرة الذي تم أمس في مدينة هامبورغ الألمانية كخطوة جادة من الناقل الوطني ورغبة صادقة في تعزيز مسيرة التنمية بالبلاد عبر باب مجال النقل بما يسهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

ومن المنتظر أن تدخل الخدمة الفعلية خلال أيام وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الإدارة العامة للطيران المدني.

تعزيز خطط الكويتية

ومن المتوقع أن تسهم الطائرة التي تسلمها رئيس مجلس إدارة الكويتية بحضور المدير العام لـ «الطيران المدني» م. يوسف الفوزان وسفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر في تعزيز خطط (الشركة) لناحية وجهاتها وعدد رحلاتها.

وتأمل الشركة في أن تمكنها «كاظمة» من استيعاب الزيادة في الطلب على وجهاتها خلال الفترة المقبلة في ضوء القفزات الواسعة والزيادة في أعداد الركاب المنقولين المتوقع أن يصل إلى نحو خمسة ملايين راكب بنهاية العام الحالي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم في كلمته خلال حفل تسلم أول طائرة مملوكة للشركة عن سعادته بتسلم «أول طائرة من الجيل الحديث والمنتمية إلى الأجيال الجديدة المتطورة من الطائرات».

وأكد الجاسم أن مثل هذه التحديثات في أسطول «الكويتية» تستهدف خدمة العملاء والعمل على ربط الوجهات من خلال أكفأ الطائرات المنتجة عالميا بمختلف طرازاتها وإمكانيات تشغيلها.

بدوره أكد المدير العام لـ «الطيران المدني» م. يوسف الفوزان أن الإدارة ستبذل قصارى جهدها بغية تسهيل إجراءات تسليم وتشغيل الطائرة الجديدة وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

إجراءات التسلم

وأضاف الفوزان أن مشاركة «الطيران المدني» في حفل تسلم الطائرة الجديدة تأتي انطلاقا من حرص «الإدارة» على التعاون المشترك مع الناقل الوطني ،موضحا أن فريقا من «الطيران المدني» من قطاعي السلامة والشؤون القانونية أشرف على الإجراءات الخاصة بالتدقيق والاستلام والتشغيل للطائرة الجديدة.

وتتميز طائرات أسطول «الكويتية» الجديد من طرازي «بوينغ» و«إيرباص» بحسب الإحصائيات بأنها الأوسع من حيث المقاعد والممرات على مستوى شركات الطائرات العالمية ما يعطي راحة أكبر للراكب إذ أن سياسة الشركة تستهدف التضحية بعدد من المقاعد في سبيل توفير خدمات أفضل للمسافر لا سيما في ما يتعلق براحته.

يذكر أن «كاظمة» يرمز إلى أول طائرة للخطوط الكويتية عام 1954 إذ تعتز الشركة بهذا الاسم وتجدده بين فترة وأخرى عند انتهاء خدمة الطائرة التي تتم تسميتها به يطلق على إحدى الطائرات الجديدة.

وتسلمت «الكويتية» طائرة أخرى جديدة من طراز «بوينغ» في 31 يناير 2017 وأطلقت عليها اسم «كاظمة» وبذلك يشمل أسطول «الكويتية» الجديد على طائرتين بهذا الاسم واحدة من طراز «إيرباص» والأخرى من طراز «بوينغ».

المرحلة الأولى من تحديث الأسطول

وبعد ذلك تسلمت الشركة عدة طائرات مستأجرة وصلت تباعا على عدة فترات وخلال أقل من سنة تسلمت الشركة وتحديدا في 29 نوفمبر 2015 الطائرة الـ 12 والأخيرة في عقد التأجير مع شركة «إيرباص» وهي من طراز (أيه 3030 - 200).

وأوضحت «الكويتية» أنه مع تسلم الطائرة الأخيرة في عقد التأجير تنتهي المرحلة الأولى من مراحل تحديث أسطولها من طائرات «إيرباص» إلى أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في 2019.

وفي 15 أكتوبر 2018 وقعت «الكويتية» اتفاقية جديدة مع (ايرباص) لشراء ثماني طائرات جديدة من طراز (ايه 330-800 نيو) متوسطة الى بعيدة المدى وتعد هذه الاتفاقية تعديلا وتطويرا للاتفاقيتين السابقتين الموقعتين في نهاية 2013 ومطلع 2014.

2026 محطة تاريخية

سيكون عام 2026 محطة مهمة وتاريخية للناقل الوطني في مسيرة عمرها الممتد لأكثر من 66 عاما رفرف عبرها «الطائر الازرق» في سماء العالم ستسعى من خلالها إلى التحليق في المقدمة مع أسراب الطائرات العالمية الأخرى بعد استكمال أسطولها الجديد المكون من 38 طائرة وتشغيله. 15 طائرة جديدة

تعد هذه الطائرة هي الأولى من بين 15 طائرة من نفس النوع ستتسلمها الشركة تباعا خلال الفترة المقبلة في إطار خطة تحديث أسطولها والتي تشمل شراء 13 طائرة جديدة من طرازات أخرى من «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات. وتتميز الطائرة الجديدة التي تتسع لنقل نحو 134 راكبا موزعين على درجتي رجال الأعمال والسياحية بكفاءتها التشغيلية العالية مقارنة بنظيراتها إذ تتضمن محركا جديدا ذا استهلاك منخفض للوقود مع إضافات فنية على الأجنحة تعمل على الحد من استهلاك الوقود بنسبة 15 في المئة وبنحو 5 في المئة تكاليف أقل في صيانة هيكل الطائرة وكذلك انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14 في المئة.

«كاظمة» تأكيد للهوية الوطنية

أطلقت الشركة اسم «كاظمة» على طائرتها الجديدة لما لهذا الاسم من دلالات في تاريخ الناقل الوطني الذي يعتز ويفتخر باستمراريته من خلال إعادة طرحه انسجاما مع تقاليده إذ أن مكونات أسطوله دائما ما تحمل أسماء تعكس الهوية الوطنية.

25 طائرة «إيرباص»

كانت الخطوط الكويتية وقعت في 2 ديسمبر 2013 عقدا مع شركة «إيرباص» الأوروبية لشراء 25 طائرة جديدة من طرازي (ايه 350) و(320 نيو) وتأجير 12 أخرى جديدة من طرازي (ايه 330) و(ايه 320) محل بعض طائرات الأسطول إلى حين وصول الطائرات المشتراة.

وفي 19 فبراير 2014 وقعت عقدا آخر مع (ايرباص) استكمالا وتطويرا للعقد السابق الذي تم توقيعه وتسلمت «الكويتية» في 18 ديسمبر 2014 أول طائرة جديدة مستأجرة من طراز (ايه 320) لتمثل بداية تنفيذ خطة كبرى لتجديد أسطولها تزامنا مع التطور الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة.

100 مليون دولار وفراً مالياً

ذكرت الشركة أنه بموجب هذا الاتفاق حققت وفرا ماليا بما يزيد عن 100 مليون دولار في التكاليف الرأسمالية للأسطول بتركيبته الجديدة فضلا عن التحسين في تكاليف تشغيل الطائرات.وبناء على الاتفاقية الجديدة سيتكون أسطول «الكويتية» النهائي من 38 طائرة موزعة على خمس طائرات (ايه 350 - 900) وثماني طائرات (ايه 330-800 نيو) و15 طائرة (أيه 320 نيو) و10 طائرات (بوينغ بي 777 -300 اي ار).

جدول زمني

سيتم تسلم الطائرات عبر جدول زمني يمتد حتى عام 2026 لتحل محل الطائرات المستأجرة المستخدمة حاليا وفقا للجدول المتفق عليه. وكشفت الشركة في يوليو الماضي أنها ستتسلم بدءا من شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية العام الحالي ما بين خمس إلى ست طائرات جديدة من طراز (ايه 320 نيو) بينما ستستلم بقية الطائرات تباعا حتى عام 2026.

