مال وأعمال

أشار التقرير الاسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات الى انه بانتهاء شهر أغسطس 2019، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أغسطس نحو 60.2 دولاراً للبرميل، وهو يزيد بنحو 5.2 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 9.5 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 10.2 دولارات عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2019 أدنى بنحو 12.1 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 19.8 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.5 مليارات دينار ولكن بيانات خمسة أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

