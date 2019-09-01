مال وأعمال

ذكر تقرير «الشال» ان وزارة المالية اشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية السنة المالية والمنتهية في شهر مارس 2019 ، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية السنة المالية 2018/2019 قد بلغت نحو 20.559 مليار دينار ، أو أعلى بما نسبته 36.2 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار.

بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/03/2019، نحو 18.428 مليار دينار أو أعلى بما نسبته 38.4 في المئة عن إيرادات النفط والغاز المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 13.317 مليار دينار ، وبما نسبته نحو 89.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 68.5 دولاراً للسنة المالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 2.130 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 177.513 مليون دينار ، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية بكاملها نحو 1.772 مليار دينار ، أي أن المحقق أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 358.6 مليون دينار عن ذلك المقدر، وهو أمر طيب رغم انخفاض أهميته النسبية. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2018/2019 قد قـدرت بنحـو 21.5 مليار دينار ، ولكن تم زيادتها إلى نحو 22.773 مليار دينار ، أي بارتفاع بلغ 14.4 في المئة عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2017/2018 البالغة نحو 19.9 مليار دينار وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 31/03/2019 نحو 21.849 مليار دينار ، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.821 مليار دينار.

وتذهب النشرة إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثاني عشر من السنة المالية 2018/2019، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.290 مليار دينار قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ونحو 3.346 مليارات دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادم.

