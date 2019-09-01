مال وأعمال

ذكر «الشال» في تقريره الاسبوعي ان اداء البورصة كان أداء شهر أغسطس أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يوليو، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء سالب للمؤشرات. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -3.2% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.9 في المئة. وانخفض أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -2.9 في المئة، وكذلــك انخفــض مؤشــر الشــال بنحـــو -2.6 في المئة.

انخفضت سيولة البورصة في شهر أغسطس مقارنة بسيولة شهر يوليو، حيث بلغت السيولة نحو 490.3 مليون دينار هبوطاً من مستوى 979 مليون دينار لسيولة شهر يوليو ربما تأثراً بالهبوط الكبير لمؤشرات الأسهم العالمية.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 162 يوم عمل) نحو 5.316 مليارات دينار وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 32.8 مليون دينار ، مرتفعاً بنحو 119.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 14.9 مليون دينار ، ومرتفعاً أيضاً بنحو 94.7 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.5 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 6.9 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الإنحياز.

أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر أغسطس 2019، فكانت كالتالي:

1- السوق الأول (19 شركة)

حظي بنحو 386.4 مليون دينار أو ما نسبته 78.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50 في المئة من شركاته -9 شركات- على 84.3% من سيولته ونحو 66.4 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نحو نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 15.7 في المئة من سيولته.

2- السوق الرئيس (144 شركة)

وحظي بنحو 103.9 ملايين دينار أو نحو 21.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 83.4 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 16.6 في المئة من سيولته.

3- سوق المزادات (12 شركة)

وحظي بنحو 39 ألف دينار فقط أو نحو 0.008 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة.

