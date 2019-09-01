مال وأعمال

شاركت دولة الكويت ممثلة بوفد من جهاز حماية المنافسة في فعاليات الاجتماع العاشر لفريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، الذي عقد في الفترة من 26 27 أغسطس 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القاهرة، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء.

وقال رئيس الوفد نائب رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي في تصريح صحافي ان فريق الخبراء أوصى خلال الاجتماع الموافقة على اقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بالدول العربية وذلك بعد مناقشة ملاحظات وتعليقات كل من مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية وجمهورية العراق عليه، لافتا الى أنه سيتم عرض الصيغة النهائية للبروتوكول على الادارة القانونية بالأمانة العامة تمهيدا لرفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد في دورته القادمة.

وأوضح أن البروتوكول سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما يمكن اقتراح النظر في مراجعته وتعديله شرط الحصول على تأييد نصف الدول الأطراف على الأقل وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ هذا البروتوكول.

وأضاف الأنبعي أن فريق الخبراء ناقش القواعد العربية للمنافسة «دليل استرشادي» واستمع لعرض الأمانة العامة حول أهمية وجود قانون عربي موحد للمنافسة ومراقبة الاحتكار يتسم بالشمول والعمق. موضحا أن الفريق كلف الأمانة العامة باعداد مقترح دليل استرشادي جديد للمنافسة في ضوء ما يرد اليها من الدول الاعضاء والتي ستقوم بارسال رؤيتها حول المنهجية والهدف من اعداده، كما أوصى الفريق ابداء الدول الأعضاء ملاحظاتها حول الدليل الاسترشادي الذي ستعد مشروعه الأمانة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019، من أجل اعداده بشكل يتلاءم مع ما هو معمول به في التجمعات المماثلة وكذا المستجدات على المستوى الدولي.

وزاد الأنبعي بأن الفريق أقر أيضا خلال الاجتماع برنامج عمله خلال المرحلة المقبلة الى جانب اعداد دليل استرشادي جديد للمنافسة في الدول العربية، أيضا مناقشة سياسات المنافسة في الدول العربية، والعمل على تنظيم ورشة عمل حول المنافسة ومراقبة الاحتكارات لصالح الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مؤكدا على أن موضوع المنافسة من الموضوعات المهمة والتي أصبح لها وضع مميز في التجمعات الاقليمية المماثلة.

