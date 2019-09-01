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«الإثمار القابضة» تنسحب طوعياً من بورصة الكويت


وافق مساهمو شركة الاثمار القابضة التي تتخذ من البحرين على الانسحاب الطوعي من بورصة الكويت مع الاستمرار في تداول أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. وشركة الاثمار القابضة هي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار فئة 1 وتخضع لاشرافه، وأسهمها مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة الكويت. وجاءت الموافقة على الانسحاب بعد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في البحرين برئاسة عضو مجلس الادارة الهام حسن، وهي أيضا رئيسة لجنة التدقيق والحوكمة وادارة المخاطر التابعة لمجلس الادارة. وحضر الاجتماع مساهمو وأعضاء مجلس الادارة وهيئة الرقابة الشرعية للشركة، الى جانب ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والمدققين القانونيين برايس ووتر هاوس كوبرز.


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