مال وأعمال

اكد تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار عاد إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوياته منذ أربعة أسابيع، وذلك على الرغم من استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب صدور عدد من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأميركية.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المئة ليسجل اعلى مستوياته منذ شهر عند 98.53.

بوادر الجلوس على مائدة المفاوضات من جديد بين الصين والولايات المتحدة الأميركية ساعدت الدولار على الانتعاش والاستقرار خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسة، خاصة بعد صدور عدد من البيانات الاقتصادية أشارت إلى استقرار أوضاع الاقتصاد الأميركي.

بيانات طلبات البضائع المعمرة عن الاقتصاد الأميركي عن شهر يوليو أظهرت ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة من القراءة السابقة المعدلة بنسبة 1.9 في المئة بعد ان كانت بنسبة 2 في المئة وكانت التوقعات مرتفعة بنسبة 1.4 في المئة. بينما شهد المؤشر الجوهري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المئة من ارتفاع معدل بنسبة 1في المئة.

أيضاً أعلن الاقتصاد الأميركي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني حيث شهد نمواً بنسبة 2.0 في المئة موافق للتوقعات وبأقل من النمو في القراءة السابقة بنسبة 2.1 في المئة.

ارتفاع التضخم

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن شهر يوليو ارتفع بنسبة 0.2 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات مرتفعة بنسبة 0.3 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري السنوي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي بنسبة 1.6 في المئة دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة.

أيضا جاءت بيانات الإنفاق الشخصي عن الولايات المتحدة الأميركية وشهدت ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر يوليو بعد ان كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.3 في المئة وكانت التوقعات مرتفعة بنسبة 0.5 في المئة.

أما عن مؤشر الدخل الشخصي فقد ارتفع بنسبة 0.1 في المئة وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.4 في المئة وكانت التوقعات بنسبة 0.3 في المئة.

اتمام البريكست

ومن ناحية اخري انخفض الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي إثر انتشار أنباء في وسائل إعلام بريطانية تُشير إلى تلقي ملكة بريطانيا طلباً للموافقة على تعليق اعمال البرلمان البريطاني لحين اتمام البريكست.

يُذكر أن أداء الجنيه الإسترليني كان هو الأسواء بالمقارنة بباقي العملات الرئيسة الأخرى خلال الفترة الماضية، في حين ارتفعت السندات الحكومية في المملكة المتحدة بالتزامن مع زيادة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد مقدر في 31 أكتوبر.

على صعيد الأنباء التي انتشرت عن تعليق أعمال البرلمان البريطاني، يُذكر أنه من المتوقع تمديد عطلة البرلمان التي عادةً ما تبدأ في أواخر شهر سبتمبر وتستمر إلى أوائل شهر أكتوبر القادم على أن تمتد في هذه المرة إلى 14 أكتوبر القادم وذلك لإتاحة الفرصة أمام إتمام عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر. فإن هذا التعليق من شأنه أن يمنح المشرعين وقتاً أقل في محاولتهم منع عملية الخروج.

الجنيه الإسترليني انخفض مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى عند 1.2155 وكان قد سجل اعلى مستوى في شهر عند 1.2309 وذلك خلال الأسبوع.

ارتفاع مستويات الدولار

استمر اليورو في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي لخمس جلسات متتالية، وذلك في ظل استمرار بيانات التضخم في منطقة اليورو بعيدة عن المستهدف، إلى جانب ارتفاع مستويات الدولار ما يؤثر سلبا على العملة الأوروبية الموحدة. جاءت بيانات التضخم لمنطقة اليورو الصادرة اليوم بعيدة إلى حدٍ ما عن هدف البنك المركزي الأوروبي، ما يوفر الكثير من الدعم لواضعي السياسات لاتخاذ بعض التدابير اللازمة خلال الشهر المقبل لزعزعة النمو.

بالمقارنة بتوقعات الاقتصادين التي جاءت بمعدل 1 في المئة بالإضافة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المئة، جاء المقياس الأساس للتضخم أقل بقليل، حيث بلغ 0.9 في المئة، يُذكر أن المقياس الأساس يستثني المزيد من العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ.

سجل اليورو أدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي عند 1.1033 وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 1.1150.

