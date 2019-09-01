مال وأعمال

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي بعض التصريحات المتعلقة بتطور الأحداث بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كان أبرزهم إعلانه أنه يعتقد أن الصين ترغب في تجديد التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل لعقد صفقة تجارية معها. حيث تواصل الوفد التجاري الصيني بنظيره الأميركي وأكدوا رغبتهم في عقد اتفاق.

يُذكر أيضاً أن الطرف الصيني قد أعرب على لسان كبير المفاوضين الصينين اليوم عن استعداده التام لحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة من خلال « مفاوضات هادئة» وأضاف أيضاً رفضه التام لتصعيد الصراع بينهم.

على صعيدٍ آخر كان قد نفى وزير الخارجية الصينية اليوم علمه بشأن المحادثات التليفونية مع الولايات المتحدة التي صرح الرئيس ترامب أنها تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وقد أضاف أيضاً أن المفاوضات يجب أن تُطرح كبديل قوي للتصعيد في زيادة التعريفات الجمركية من قبل الطرفين وهو ما ترفضه بكين بشدة، ولكنها سوف تقوم باتخاذ جميع الإجراءات التي تدعم حماية مصالحها في حال استمرت الولايات المتحدة في سلسلة التصعيدات الحالية.

كانت قد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي تصاعداً من قبل طرفي النزاع التجاري، حيث لجأت كل من الصين والولايات المتحدة إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية على صادرات بعضهم البعض، الأمر الذي أدى بدوره إلى تفاقم النزاع بينهم وزيادة المخاوف بشأن الحرب التجارية في الأسواق العالمية.

كان قد أعلن الرئيس الأميركي ترامب قراره برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار بنسبة 15 في المئة عن النسبة الحالية التي تبلغ نحو 10 في المئة. جاء هذا بعد أن قامت بكين برد فعل انتقامي يوم الجمعة بفرضها رسوماً جمركية بنسبة 10% على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار.

