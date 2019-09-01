مال وأعمال

أكدت مجلة «تايم» الأميركية ان كثيرين لا يدركون حجم «الكارثة» البيئية والاقتصادية التي يتسبب فيها. الاحتباس الحراري، وتمت مناقشة الجانب البيئي مطولًا، أما عن الجانب الاقتصادي فبحلول عام 2030، ستحتاج البلدان الفقيرة إلى إنفاق ما بين 140 و300 مليار دولار كل عام على التدابير التي تعينها على مكافحة التغير المناخي، مثل مصدات الأمواج، إذا أرادت تجنب الضرر الناجم عن الاحتباس الحراري. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن هذه التكاليف سترتفع إذا زادت الحرارة بمعدل درجتين مئويتين فحسب فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، وهو ما يبدو غير وارد إذ ترجح دراسات عدة ارتفاع درجات الحرارة بثلاث درجات إلى 3.2 درجة مئوية بحلول هذا التاريخ بما يعني تضاعف النفقات لمواجهة هذه الارتفاعات. «ماري ديرون» من وكالة «موديز» لـ «إيكونوميست» إن الاقتصادات غير المتنوعة التي تعتمد على الزراعة معرضة بشكل خاص لإعادة تقييم جذرية مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفة أنه في البلدان الـ 37 التي تعتقد الوكالة أنها الأشد ضعفًا من الناحية الاقتصادية، تمثل الزراعة 44 في المئة من العمالة في المتوسط.

