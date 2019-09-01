مال وأعمال

بالطبع هناك علامات أخرى كثيرة، ولكننا حرصنا هنا على الإشارة فقط إلى أهمها.

كل ما سبق يمكن تلخيصه بالشكل الآتي: «أسهم القيمة» و«فخاخ القيمة» كلاهما أسهم رخيصة، ولكن الفارق هو أن الأولى ترتد لاحقاً ويرتفع سعرها ليعكس قيمتها الجوهرية، في حين أن الثانية إما تتراجع (وهذا هو الأغلب) وإما تظل ثابتة مكانها لا تتحرك. هذه نقرة وتلك نقرة.

وربما أفضل ختام لهذا التقرير هو العبارة الشهيرة التي وردت على لسان «توماس جفرسون» الرئيس السابق للولايات المتحدة وأحد آبائها المؤسسين، والتي قال فيها: «لا تشتر أبداً ما لا تريده، فقط لأنه رخيص؛ فمهما كان رخيصاً فهو لايزال غاليا».

